Çiçeklenen kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı

Kaynak: İHA
Çiçeklenen kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Kırklareli Ovası'nda tarlaları sarı renge büründüren kanolalar çiçek açtı. Tarlaların oluşturduğu bu görsel şölen, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Kırklareli Ovası'nda kanola tarlaları çiçek açtı, tarlaları sarı renge büründürdü. Trakya'nın yeni "altın sarı çiçeği" olarak adlandırılan kanola, ayçiçeğine alternatif olarak yetiştiriliyor ve bitkisel yağ üretiminde kullanılıyor. Son dönemde yüksek verimiyle dikkat çeken kanola, buğdaya tercih edilir hale geldi ve ayçiçeğiyle rekabet ediyor. Kanola tarlaları, sonbaharda ekimi yapıldıktan sonra kasım ve aralık aylarında yapraklandı, baharla birlikte tomurcuklar çiçek açtı. Haziranda hasat edilecek olan kanola, yaklaşık bir ay boyunca görsel bir güzellik sunuyor. Trakya'da kanola tarlalarının yaygınlaşmasıyla ovalar sarı-yeşil bir manzaraya büründü. Bu manzarayı görmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyorlar.

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