Çiçeklenen kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Kırklareli Ovası'nda kanola tarlaları çiçek açtı, tarlaları sarı renge büründürdü. Trakya'nın yeni "altın sarı çiçeği" olarak adlandırılan kanola, ayçiçeğine alternatif olarak yetiştiriliyor ve bitkisel yağ üretiminde kullanılıyor. Son dönemde yüksek verimiyle dikkat çeken kanola, buğdaya tercih edilir hale geldi ve ayçiçeğiyle rekabet ediyor. Kanola tarlaları, sonbaharda ekimi yapıldıktan sonra kasım ve aralık aylarında yapraklandı, baharla birlikte tomurcuklar çiçek açtı. Haziranda hasat edilecek olan kanola, yaklaşık bir ay boyunca görsel bir güzellik sunuyor. Trakya'da kanola tarlalarının yaygınlaşmasıyla ovalar sarı-yeşil bir manzaraya büründü. Bu manzarayı görmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyorlar.