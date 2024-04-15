Küçük kız babasına karşı annesini savundu 'Hayırdır?'

5 yaşındaki bir kız çocuğu, annesini babasına karşı savunarak sosyal medyada tartışma yarattı. Küçük kızın babasına yönelik çıkışı, birçok kişinin dikkatini çekti ve farklı görüşleri beraberinde getirdi. Anne ve babası arasındaki bir olaya karışan kız, babasına "hayırdır babacığım?" diyerek hesap sordu ve annesinin istediği şeyleri yapabileceğini belirtti. "Sana ne? Onun istediği şeylere sen karışamazsın" diyerek babasına tepki gösterdi. Bu olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kızın bu davranışı eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar, kızın bu çıkışını desteklerken, diğerleri çocukların ebeveynler arasındaki anlaşmazlıklara karışmaması gerektiğini savundu. Tartışma, çocukların ebeveynleri arasındaki ilişkilere ne kadar müdahil olması gerektiği konusunu gündeme getirdi ve geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.