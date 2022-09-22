Çift gökkuşağı muhteşem görüntüler oluşturdu

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti.
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