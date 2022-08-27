Bu da gökkuşağı bulutu. Gören herkes hayran kaldı

Çin’de Haikou şehrinde görüntülenen 'gökkuşağı bulutları' görenleri adeta büyüledi.

Nadir olarak ortaya çıkan “gökkuşağı bulutları" Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Lugu Gölü'nün üstünde görüntülendi.

Gökyüzünü renkli ışıklarla süsleyen bulutlar, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bulutlar, görsel bir şölen oluştururken bakanlar büyülendi.

Bu doğa olayına güneş ışınları ve bulutlardaki buz kristali yapılarının neden olduğu öğrenildi.

GÖKKUŞAĞI BULUTU NEDİR?

Sirrus bulutlarının gökkuşağı gibi görünmesidir. Güneşin ufukla minimum 58 derece açı yapması, altıgen şeklindeki sirrus kristallerinin bir kenarından giren ışının kırılması sonucu yerden bakanlar bulutu gökkuşağı şeklinde görür. Ender görülen bir hava olayıdır.

Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılır (bir kez prizmaya girerken bir kez prizmadan çıkarken). Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışır. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçüktür.