‘Çift Kişilik Oda’ dizisi umut verdi

Yaz döneminin ilk dizisi olan ‘Çift Kişilik Oda’, önceki akşam NOW TV’de izleyici karşısına çıktı. MF Yapım imzalı dizi, Total’de aldığı 3.82 reytingle 4., AB’de aldığı 3.61 reytingle 1. ve ABC1’de aldığı 3.92 reytingle 3. oldu.

Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin olduğu dizi, gelecek için umut verdi. Herkesin yazın ailecek izleyebileceği bir iş olmuş. Özkan ve Astepe’nin uyumunu beğendim. Bana enerjileri geçti. Seyircinin de sevdiği, ilk bölümden belli oldu. Seren Şirince’yi uzun zaman sonra ekranda görmek, onu izlemek keyifliydi. Onur Büyüktopçu’yu da es geçmemek lazım. Bu arada, Levent Ülgen’in konuşmasında sanki bir şeyler vardı. Bana mı öyle geldi? Diş falan mı yaptırdı? Yoksa başka bir problem mi var? Bilmiyorum. Gözde Seda Altuner’in oyunculuğuna da bayılıyorum. Bu tarz rollere çok yakışıyor. Kısaca, genel olarak hikâye yormuyor. Akıcı bir senaryosu var. Tam bir yaz işi. Yolu açık olsun.

Kore yapımı ‘King The Land’ dizisinin uyarlaması olan romantik komedi türündeki dizi, büyük bir otel zincirinin varisi ile otelde çalışan bir kadının kesişen hayatlarını anlatıyor.

Mert Demir’den ‘Bi Gece Gidebilirim’

Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi olan Mert Demir, yeni şarkısı ‘Bi Gece Gidebilirim’i Pale Records etiketiyle yayınlandı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Mert Demir’e ait şarkıya Yaşar Aksoy yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Kendine özgü tarzını koruyarak ritmik yapısıyla öne çıkan şarkı, Mert Demir’in müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.

Temmuz ayında yayınlayacağı yeni albümü ‘Yalan Dolan’ öncesi yazın startını ‘Bi Gece Gidebilirim’i ile veren Mert Demir, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Renkli açılışa damga vuran düet

İmparator İbrahim Tatlıses, İstanbul Beylikdüzü Wyndham Otel’de bulunan Days Terrace İstanbul açılışında sahne aldı.

Sinem Doğanay, Aleyna Özlem Özdemir ve Harun Şen ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Şafak Sezer, Aynur Polat, Şerif Kayran gibi isimler katıldı. Komedyen Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses’in şarkı söylediği sırada bir anda sahneye çıktı ve ikili birlikte eğlenceli bir düete imza attılar.

İbrahim Tatlıses, sahneden “Benim ayağım uğurludur. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek mekânı dolduran sevenlerine teşekkür etti.