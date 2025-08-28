‘Çift Kişilik Oda’ ve ‘Leyla’ya ne oldu?

NOW TV’nin büyük umutlarla başlayan yaz dizisi ‘Çift Kişilik Oda’ ve yazın da devam etmesi planlanan ancak aldığı düşük reytinglerin ardından final kararı verilen ‘Leyla’ dizisi kayıplara karıştı.

1 ay önce kaleme aldığım ‘NOW TV’nin dizilerine finalsiz veda mı?’ başlıklı yazımda, 2 bölümü yayınlanmayan ‘Çift Kişilik Oda’ ile 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan ‘Leyla’nın tez zamanda yayınlanmasını dilemiş, yeni sezona kalmamalarını ya da yayından kaldırılarak finalsiz veda etmiş olabileceklerini belirtmiştim. Yazım sonrasında kulislere yansıyanlara göre, dizinin Ağustos sonu yayınlanabileceği konuşuluyordu. Birkaç güne Ağustos da bitti bitiyor. Dizilerle ilgili herhangi bir gelişme yok, konuyla ilgili açıklama da gelmedi. Bu saatten sonra dizilerin kalan bölümlerinin çok iyi bir reyting alacağını da zannetmiyorum ama en azından izleyiciye saygıdan olsa gerek, bu konuda ya kanaldan ya da yapımcı tarafından bilgilendirme yapılmalıydı.

Ne yazık ki, iletişim çağının zirvesini yaşadığımız bir dönemde hâlâ dizilerden haber alamıyoruz. Sahi, ‘Çift Kişilik Oda’ ve ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizilerine ne oldu?

Zehra Sadıç’ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde bir süredir ‘haber müdürü’ olarak çalıştığı Number1 Medya Grubu bünyesindeki Number1 FM ve NR1 TV ile yollarını ayıran Zehra Sadıç’ın yeni adresi belli oldu.

Başarılı spiker Zehra Sadıç, Saran Holding bünyesinde 2010 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk trafik radyosu ‘Radyo Trafik’ ile anlaştı. Zehra Sadıç, işini hakkıyla yapan, çalışması disiplini olan ve bunu da mesleğine duyduğu derin tutkuyla ortaya koyan bir isim. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi, akıcı diksiyonuyla sesi kulaklarda yankılanan Zehra Sadıç’ın, yeni ailesinde de yine harika işlere imza atacağından şüphem yok.

Zehra Sadıç’a görevinde başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.

Sinemada sinema izleme hedefleniyor

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Sercan Muhammet’in üstlendiği, başrollerini İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu’nun paylaştığı merakla beklenen ‘Gülizar Yol Ayrımı’ filmi vizyona girdi.

Filmin başrol oyuncularından İlker Aksum, film ile ilgili olarak “Çok güzel bir proje oldu. Eşinin terk ettiği doğuştan engelli bir babanın iki çocuğu ile hayat mücadelesi, güzel bir hikâye, naif tatlı bir şekilde anlatıyoruz. Böyle demogoji falan yok” dedi.

Sercan Muhammet, projeyi tanımlarken “Sinemada sinema izleme” duygusunu yeniden yaşatmayı hedeflediklerini belirtti: “Çok büyük bir özveriyle çalıştık. Filmin son halini gördüğümüzde, bu emeğin karşılığını fazlasıyla alacağımıza inanıyorum.”