Çiftçi canından bezdi meyve ağaçlarını kökünden söktü. 300 gramı geçen sene 34.5 TL'ydi bu sene 48 TL

Tarım Kredi Kooperatifi, badem fiyatına geçen yıla oranla yüzde 39,1 fiyat artışı yaptı. Geçen yıl kabuklu ortalama 300 gram iç badem çıkan ürüne 34,5 lira verilirken, bu yıl fiyatı 48 liraya yükseltildi. Fiyatı az bulan çiftçi, badem ağaçlarını kökünden söktü.

Çiftçi canından bezdi meyve ağaçlarını kökünden söktü. 300 gramı geçen sene 34.5 TL'ydi bu sene 48 TL

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifi, badem fiyatına geçen yıla oranla yüzde 39,1 fiyat artışı yaptı. Açıklanan badem fiyatları, girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor. Son birkaç yıldır fiyatın düşük kalmasıyla, çiftçilerin bahçelerindeki badem ağaçlarını sökmeye başladığı ifade ediliyor.

Tarım Kredi Kooperatifi, badem fiyatına geçen yıla oranla yüzde 39,1 oranında artış yaptı. Son birkaç yıldır fiyatın düşük kalmasıyla, çiftçilerin bahçelerindeki badem ağaçlarını sökmeye başladığı belirtiliyor. Geçen yıl kabuklu ortalama 300 gram iç badem çıkan ürüne 34,5 lira verilirken, bu yıl fiyatı 48 liraya yükseltildi.

Açıklanan badem fiyatının girdi maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda çiftçilerin beklentilerini karşılayamayacak düzeyde olduğunu belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Bölge çiftçimiz, ülkemiz için üretim yapmaya çalışırken, açıklanan badem alım fiyatlarıyla üretimden vazgeçmemizi istercesine çiftçilerimizi mağdur ediyor. Son yıllarda açıklanan badem fiyatı istikrarsızlığı karşısında, badem üreticilerimizin çoğu bahçe sökümlerine başlamış durumda” dedi.

"MALİYET ÇOK YÜKSELDİ"

Geçen yıl kilo kabuklu ve içi 300 gram çıkarsa gram başına 300x0,115= 34.5 TL olarak fiyat verildiğini belirten Turanlı,"Bu yıl ise 300x160=48 TL olarak yer aldı. Söz konusu fiyat revize edilerek 300 gram üstü 0,200 kuruş ve 300 gram da 0,180 kuruş olursa fiyat problemi çözülecektir" diye konuştu.

Açıklanan fiyatların, girdi maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda çiftçilerin beklentilerini karşılayamayacak düzeyde olduğuna vurgu yapan Turanlı, şöyle devam etti: “Son yıllarda açıklanan badem fiyatı istikrarsızlığı karşısında, badem üreticilerimizin çoğu bahçe sökümlerine başlamış durumda" dedi.

Turanlı "Bu fiyatı açıklayan Tarım Kredi Kooperatifi, üreticinin girdi olarak kullandığı mazot, gübre ve zirai ilaç gibi giderlerde artışın yılda yüzde 100 ile 300 arası zamlandığını bilmiyor mu? Kooperatif kendi satışını yaptığı girdilere bu kadar zam yaparken, neden üreticinin ürününe bu zammı yansıtmıyor?”

Turanlı, badem ithalatı vergisinin yüzde 30’dan yüzde 2’ye düşürülmesi nedeniyle ithalatın yolunun da açıldığını dile getirdi.

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