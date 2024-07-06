Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi

Kaynak: İHA
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi, bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu kendi ayakkabısından yapılmış su kabıyla besleyerek hayata döndürdü. Çiftçinin gösterdiği sevgi dolu çaba, takdir topladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan duygusal bir olay, bir çiftçinin hayvanseverliğini ve insanlık duygusunu gözler önüne serdi. İlçenin fındık bahçelerinden birinde çalışan bir çiftçi, bir gün bitkin halde bulduğu bir tilki yavrusuna karşı olağanüstü bir sevgi gösterdi.

Çiftçi, fındık bahçesinde çalışırken beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan zayıf ve bitkin tilki yavrusunu fark etti. Yavrunun aç ve susuz olduğunu anlayan çiftçi, onu hayata döndürebilmek için hemen harekete geçti. Ancak etrafında yavruya su verebileceği bir kap bulamadı.

Durumu çaresizlikle gözlemleyen çiftçi, hemen aklına gelen bir fikirle harekete geçti. Ayakkabısının içine bir poşet geçirip su doldurarak, tilki yavrusuna su içirmeye başladı. Yavaşça ve dikkatlice beslediği yavru, çiftçinin bu sevgi dolu çabalarıyla güç kazanmaya başladı.

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