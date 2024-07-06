Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu

Şerif Macit isimli duyarlı vatandaş, arabasını Filistinli çocuklar için toplanan oyuncaklarla donatarak, savaşın masum çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek istedi. Bu eşsiz girişim, Taksim meydanında büyük ilgi topladı ve çocukların yanı sıra ailelerin de odak noktası haline geldi.

Şerif Macit, park halindeki aracını baştan aşağıya oyuncaklarla süsleyerek, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda bilinç oluşturmak istediğini belirtti. “Elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin” diyerek, barış ve insan hakları mesajını güçlü bir şekilde vurguladı.