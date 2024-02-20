Hükümet sayesinde dolar milyoneri oldum. Hükümetler ne derse tersini yaparım

Murat Öztürk
Hükümet sayesinde dolar milyoneri oldum. Hükümetler ne derse tersini yaparım
Sokak röportajında konuşan vatandaşın, “Ne yaptılarsa doları yükselttiler. Onlar Türk Lirasına yatırın dedi, ben aksini yaptım. Hükümet ne derse tam tersini yaparım.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajları gündem olmaya devam ediyor.

Sokak gazetesi isimli bir sosyal medya kanalının röportajı dikkat çekti.

Yurttaşın, “Ne yaptılarsa doları yükselttiler. Onlar Türk Lirasına yatırın dedi, ben aksini yaptım. Hükümet ne derse tam tersini yaparım” ifadeleri gündemi sarstı.

Röportajda vatandaşın sözleri dikkat çekti.

Şu sözleri kullanıldı:

“Ben şimdi bu hükümet sayesinde dolar milyoneri oldum. Ne yaptılarsa dolar boyuna çıktı. Onlar Türk lirasına yatırın dedi, ben aksini yaptım. Her zaman hükümetlerin ne derse tam tersini yaparım.”

Videonun kısa zamanda sosyal medyada çokça izlendiği ve videoya beğeni yorum yağdığı görüldü.

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