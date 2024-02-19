Kartal bıyıklı adam sokak röportajında unutulmayacak şeyler söyledi

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş Türkiye’deki gerçekleri tek tek açıkladı. “Ölümüne Ekrem İmamoğlu” diyen kartal bıyıklı adam "Ölümüne Ekrem İmamoğlu ölümüne adam gibi adam 20 yıldır ne yaptınız satılmadık bir avratlarımız kaldı. Onlar da para yapmıyor satılmadık yerimiz kalmadı” dedi.

Devamında ise vatandaş “İstanbul'u da alsınlar İstanbul'u da güzel satsınlar, rahatlasınlar. Allah bildiği gibi yapsın bunları . AK Parti'ye oy veren de cenazesi de kılınmasın Gerçek söylüyorum ya Ya bu kadar olmaz ya yeter satılmadık yer yok” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığından da bahseden vatandaş "Bir elbise nereye çıktı 6ya düğün yapamıyorsun çocuğuna ya o kadar sıkıntılardayız ki bildiğin gibi değil. Adam zamanında takmış çeyreği şu anda gidip de borcunu veremiyor karnını doyuramıyor kiralar aldı başını gidiyor” şeklinde konuştu.

Emeklileri de unutmayan vatandaş “Bir emekli 10 milyon nedir ya dalga mı geçiyorsunuz? 10 milyar nedir. Ev kirası 15 bin TL 2O milyar istiyor ya yazık değil mi bu insan ne yiyecek ya yaşıyoruz ama ölü yaşayanlardanız” dedi.

Kartal bıyıklı adam “Gerçekten çok zor durumdayız, çok zor durumdayız. Allah onları bildiği gibi yapsın, Allah bildiği gibi yapsın gerçek söylüyorum ölümüne Atatürkçülük. “ ifadelerini kullandı.

Muhabirin ”Bıyıkları görünce ülkücü sandım” sözlerine ise vatandaş “Yok yok o film icabı” dedi.

Röportajın sonunda ise vatandaş şeker dağıtarak “Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” diye belirtti.

Video sosyal medyada gündem oldu.