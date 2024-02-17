1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın

Tarım ülkesi olmakla övündüğümüz günleri hükümetin yanlış tarım politikaları yüzünden yıllar önce geride bıraktık. İsrail başta olmak üzere bir çok ülkeden domates ithal etmeye devam ediyoruz. Kendi çiftçimiz ise motorin, su, gübre, ilaç, işçilik ve nakliye gibi maliyetlerin her geçen gün artmasıyla tarlasını ekemez hale getirildi.

Türk mutfağının olmazsa olmazı olan domatesin fiyatı uçmaya devam ediyor. Alım gücünün her geçen gün düşmesiyle domates bile kilo ile alınmaz hale geldi. Bir zincir markette domatesin kilosu 47 lira 90 kuruştan satılıyor. Bir vatandaş aldığı tek bir domatese 5 lira 23 kuruş ödemek zorunda kaldı.

ENFLASYONU ALIM GÜCÜNÜN OLMAMASI DÜŞÜRECEK

Domates fiyatlarının normal seviyelere inmesi için yapılması gerekenleri anlatan bir çiftçi "Ucuz domates için maliyetlerin düşürülmesi, arz-talep dengesinin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Marketten domates alan bir emekli vatandaş ise "Ben hükümetin enflasyonu düşüreceğine inanıyorum. Ama bu onların başarısından değil alım gücünün düşmesinden kaynaklanacak. Torunum yer diye domates aldım. Artık almam. Emeklilerin çoğu da alamaz. Böyle olunca da satılamayan ürünün fiyatı düşer. İşte bir çok ürünün fiyatını alım gücümüzün olmaması düşürecek" diye konuştu.