Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak

Kaynak: AA
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına yatıracaklarını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere ilişkin tarımsal destekleme ödemesine dair paylaşımda bulundu.

Yumaklı, "1 milyar 221 milyon 785 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." Dedi.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında ilgili destek ödemesinin detayları için bilgi verdi.

Bu açıklamalar kapsamında, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 1 milyar 199 milyon 293 bin 160 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği için 22 milyon 44 bin 840 TL, hastalıktan ari işletme desteği için 447 bin TL ödeme gerçekleştirileceği belirtildi.

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