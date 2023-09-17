Çiftçinin borcu 436 milyar liraya ulaştı

Editör: Serhat AĞA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin üretim yaparken yaşadığı zorlukları gün yüzüne çıkarmak ve sorunlarını kamuoyuna duyurmak için çiftçiler ile bir araya gelerek üreticilerin sorunlarına kulak verdi.

Tarla, bağ ve bahçelerde üretim yapan çiftçiler ile bir araya gelen Gürer, çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra bir ‘Üretici raporu’ yayınladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çiftçilerle birebir yaptığı görüşmelerin görüntülerinden derleyip hazırladığı raporunda, üreticiler üretimde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Ömer Fethi Gürer, “Yaşanan sorunların çözümü Çiftçiye gerçek destek verilmesidir. Millî gelirin % 1 Çiftçiye verilmelidir” dedi.

“ÇİTFÇİLERİN 463 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BORCU VAR”

Çiftçilerin şu anda bankalara 463 milyar liradan daha fazla borcunun olduğunu belirten Gürer’in açıklaması şu şekilde: “Maliyetlerin artması çiftçiyi daha çok borçlandırıyor. Şu anda bankalara çiftçilerin 463 milyar liranın üzerinde kredi borcu var.

Faiz artışı çiftçiyi olumsuz etkileyecek. Çiftçinin kullandığı mazotta KDV ve ÖTV derhal düşürülmeli, çiftçiye bir can suyu verilmeli…

Milli Gelirin % 1 Çiftçiye verilmeli, çiftçilerin kredi borçlarının faizleri silinmeli, destekler artırılmalı ve zamanında verilmelidir.

Tarım ilacı, gübre, tohum, mazot için çiftçiye destek sağlanmazsa yaklaşan ekim döneminde çiftçi zorlanacak. Gübre ve tarım ilacı kısılırsa verim etkilenilecek, ithale daha çok yönlenecek. Cumhurbaşkanı çiftçiye kulak versin.

Gidiş iyi gidiş değil. Düşük taban fiyatlar ve destekle çiftçi ayakta kalamaz. O süreç gıdada sorun yaratır”