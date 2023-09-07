Çiftçinin içler acısı hali böyle gözler önüne serildi

Spot: Çiftçilik yapan bir vatandaş, büyükten küçüğe dizdiği soğanlarla yükselen maliyetlere isyan etti.

Tarımla uğraşan vatandaşlar, yüksek mazot, gübre, ilaç fiyatları ile kredi borçlarının altında eziliyor. İsmi bilinmeyen bir vatandaş, yaşadığı zorluğu çektiği bir video ile ürettiği soğanlar üzerinden anlattı.

Büyükten küçüğe soğanları dizerek önüne koyan vatandaş, yüksek enflasyon altında geçinmeye çalışan çiftçinin durumunu özetledi.

"BU DEVLETE, BU MAZOTA"

Eline aldığı soğanları tek tek kameraya gösteren çiftçi, "Bu devlete, bu mazota, bu gübreye, bu işçiye, bu da rezil çiftçiye" sözleriyle iktidarın kötü ekonomi yönetimine isyan etti.

TARLADA 5, MARKETTE 35

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yüksek enflasyon ile hükümetin işlevsiz destekleri nedeniyle geçinmekte zorlanıyor. Mazot, gübre, ilaç vb. fiyatları devamlı olarak artarken, kredilerin yarattığı faiz de üreticiye yük oluyor.

Öte yandan çiftçiler, ürünlerini çok ucuz fiyatlarla satmaya mecbur bırakılıyor. Çok düşük fiyatlardan çiftçiden alınan ürünler, İstanbul vb. kentlerde yüksek fiyatlardan vatandaşlara satılıyor. Bursa’da çiftçiden kilosu 5 liraya alınan biber, pazar ve marketlerde 35 liraya alıcı buluyor.