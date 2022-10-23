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Çiftçinin yüzlerce dönüm tarım arazisi boşta kaldı

CHP milletvekilleri, Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi, “Geçen sene ben mazotun ve gübrenin tonunu 6 bin liraya aldım, şu anda gübrenin tonu 20 bin lira, mazot 27 bin lira olmuş. 300 dönüm yerim var, ekemedim” diye dert yandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:46
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Çiftçinin yüzlerce dönüm tarım arazisi boşta kaldı

Çiftçinin yüzlerce dönüm tarım arazisi boşta kaldı
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CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte geldikleri Zara’nın Tuzlagözü köyünde çiftçilerle görüştü.

Tuzlagözü’nde çiftçilik yapan bir yurttaş, CHP milletvekillerine, “Son 3-4 yıldaki gibi bir şey görmedim. Şimdi bazı kesimler bu sene kâr ettiklerini söylüyor. Geçen bir arkadaşa gittim dedim ki 'Bu seneyi daha çok arayacağız.' Niye? Geçen sene ben mazotun ve gübrenin tonunu 6 bin liraya aldım? Şu anda gübrenin tonu 20 bin lira, mazot 27 bin lira olmuş. 300 dönüm yerim var, ekemedim” dedi.

'ZİRAAT'E OLAN BORCU ÖDEME İMKANI YOK'

Yüksel Mansur Kılınç’ın “Nasıl olacak” sorusuna çiftçi, “Geçen sene bu zamanlar 150 bin lira olan bir traktör, şu anda 500 bin lira. Bir tane köylü bile traktör alamaz. Kefil bulamaz. Ziraat Bankası bu traktörü 5 yıllık kredi ile veriyor. Ödeme imkânı yok” yanıtını verdi.(ANKA)

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