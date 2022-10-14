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O ürünler artık bakkal raflarında. Yıl sonunda hayata geçiyor

Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, mahalle bakkallarında tarım kredi ürünlerinin de satılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 13:24
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O ürünler artık bakkal raflarında. Yıl sonunda hayata geçiyor

O ürünler artık bakkal raflarında. Yıl sonunda hayata geçiyor
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak. Üstünde Tarım Kredi etiketi olacak, fiyatlar kooperatif marketlerle aynı standartta olacak. Yani bu bakkallar bizim bayimiz olacak” ifadelerini kullandı.

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Bu projenin tüketici için ürüne ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirten Aydın, “Vatandaşımız mahallesinden çıkmadan istediği ürünü bakkaldan temin edebilecek. Tüketiciler, Tarım Kredi marketindeki toptan ürünü, daha az miktarda bakkaldan alabilecek. Örneğin, Tarım Kredi Market’ten 5 kilo un yerine, mahalle bakkalından yarım kilo ürün alabilecek. Bunun yanında bazı şartlarımız da olacak. Bayilik vereceğimiz bakkallarda aradığımız özellikler olacak. Belirli zaman bu işi yapmış olmalarına ve kredibilitesine bakacağız. Bu şekilde bin tane bayilik planlıyoruz. Ankara, Mersin, Antalya, Konya, Adana pilot olarak seçtiğimiz öncelikli şehirler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

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