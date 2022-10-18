Cumhur İttifakı'nın kalesinde metrelerce ucuz şeker kuyruğu oluştu

Cumhur İttifakı'nın kalesi Afyonkarahisar’da bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde indirimli şeker satışı yapılacağı duyuruldu. Haberi alan vatandaşlar marketin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Afyon Postası'nda yer alan habere göre, Afyonkarahisar'da İmaret Cami önündeki Tarım Kredi Market'inde piyasaya göre ucuz şeker satılacağını duyan vatandaşlar, market önüne akın etti.

Market çalışanları ucuz şeker alabilmek için metrelerce uzun kuyruk oluşturan vatandaşları kontrol edebilmek için sık sık düzgün sıra yapmaları konusunda uyardı.

“2,5 SAATTİR SIRADA BEKLİYORUZ”

Metrelerce uzayan kuyruğu ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 5 kilo şekerin 101 liraya satıldığını söyleyen bir kadın, 2,5 saattir sırada beklediğini söyledi. Fiyatların marketlere göre çok da ucuz olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Burada şekerin kilosu 20 lira, markette de 22 lira ucuz değil yani. İnsanları böyle bekletiyorlar” ifadelerini kullandı.