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Cumhur İttifakı'nın kalesinde metrelerce ucuz şeker kuyruğu oluştu

Cumhur İttifakı'nın kalelerinden olan Afyonkarahisar'da Tarım Kredi Kooperatif marketi şekere indirim getirdi. Marketin önünce metrelerce kuyruk oluştu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:34
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Cumhur İttifakı'nın kalelerinden olan Afyonkarahisar'da Tarım Kredi Kooperatif marketi şekere indirim getirdi. Marketin önünce metrelerce kuyruk oluştu

Cumhur İttifakı'nın kalesinde metrelerce ucuz şeker kuyruğu oluştu
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Cumhur İttifakı'nın kalesi Afyonkarahisar’da bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde indirimli şeker satışı yapılacağı duyuruldu. Haberi alan vatandaşlar marketin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Afyon Postası'nda yer alan habere göre, Afyonkarahisar'da İmaret Cami önündeki Tarım Kredi Market'inde piyasaya göre ucuz şeker satılacağını duyan vatandaşlar, market önüne akın etti.

Market çalışanları ucuz şeker alabilmek için metrelerce uzun kuyruk oluşturan vatandaşları kontrol edebilmek için sık sık düzgün sıra yapmaları konusunda uyardı.

“2,5 SAATTİR SIRADA BEKLİYORUZ”

Metrelerce uzayan kuyruğu ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 5 kilo şekerin 101 liraya satıldığını söyleyen bir kadın, 2,5 saattir sırada beklediğini söyledi. Fiyatların marketlere göre çok da ucuz olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Burada şekerin kilosu 20 lira, markette de 22 lira ucuz değil yani. İnsanları böyle bekletiyorlar” ifadelerini kullandı.

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Uçuyor muyuz
18.10.2022 17:03
Şeker fabrikalarını sat, bir kısmı kapansın, üretimi destekleme sonuç ortada. Devlet fabrika mı işletir diyenler, devlet marketinin önünde kg da 2- 3 lira ucuz şeker için saatlerce bekliyor.  
 
vatandaş
18.10.2022 16:56
yaparsa cumhur ittifakı gizli ortağı perinçek yapar millete böyle hakareti artık  
 
Atilla
18.10.2022 16:53
DiniDar insanları dindar sandıkları için bu haldeler.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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