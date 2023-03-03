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Cihan Paçacı İYİ Parti'deki görevine geri döndü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı'nın görevine geri döndüğü iddia edilmişti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:07
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Cihan Paçacı İYİ Parti'deki görevine geri döndü

Cihan Paçacı İYİ Parti'deki görevine geri döndü
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İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cihan Paçacı Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndüğü bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, Nagehan Alçı’ya verdiği röportajda “Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, ‘dürüst değil mi?’ diye soruyoruz, ‘dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu?’ diyoruz ‘var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz…’ Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var” ifadelerini kullanmıştı.

Cihan Paçacı “İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum'' sözleriyle duyurmuştu.

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