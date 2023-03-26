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Adıyaman’da bir ev tamamen yandı

Adıyaman’da bulunan bir evde, elektrik tesisatından yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:54
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Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adıyaman’da bir ev tamamen yandı
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İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da, bir ikametin elektrik tesisatından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26254 Sokak içerisinde bulunan Sait Altan’a ait iki katlı evin birinci katında yangın meydana geldi.

Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın evi tamamen sardı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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