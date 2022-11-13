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Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazi alev alev yandı

Kocaeli'de zeytin ağaçlarının da bulunduğu bir dönümlük arazide henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sebebiyle zeytin ağaçları zarar gördü.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:11
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Çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazi alev alev yandı
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Kocaeli'de zeytin ağaçlarının da içinde bulunduğu arazide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ağaçlarının da bulunduğu bir dönümlük arazide henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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