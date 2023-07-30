Çikita Muz Ajdar canlı yayında çıldırdı. Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini sandı

Bir mekanda sahne almak için istediği rakamla sosyal medyanın gündemine oturan Ajdar, canlı yayında çılgına döndü.

Çikita Muz Ajdar canlı yayında çıldırdı. Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini sandı

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak gündemden düşmüyor.

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Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdae, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istemesiyle olay oldu.

Ajdar, videonun gündeme gelmesiyle bir canlı yayın başlattı. Canlı yayında sorulan bir soruya sinirlenince adeta çılgına döndü.

Bu arada fake bir hesaptan Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini zanneden Ajdar iyice coştu

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Canlı yayında Ajdar’ı çıldırtan sorular:

“Bir inşaat müteahhittinin kendini bir stardan daha üstün göstermesi bir gazetecinin kendini bir stardan üstün göstermesi. Bu ne lan bu ne… Beni çıldırtmayın”

Sizden başka bir star ismi söyler misin: “Yok başka hepsi İlluminati'nin piyonları”

Tarkan bir star mıdır?: “değildir, eğer starsa benim gibi kendi çabasıyla çıksaydı. İlluminati'nin oyununu o bozsaydı”

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