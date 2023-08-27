Ajdar Ekrem İmamoğluna rakip oluyor. İstanbul'da kartlar yeniden dağıtılıyor

Editör: Bengü Zorlu

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözlerle adından söz ettiren şarkıcı Ajdar Anık, bu sefer de belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Şarkıcı Ajdar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayı düşünüyorum." dedi.

“ŞİMDİ EKREM İMAMOĞLU DÜŞÜNSÜN"

Ajdar’ın yaptığı açıklama sosyal medyada gündem olurken takipçileri “Şimdi Ekrem İmamoğlu düşünsün” diyerek Ajdar’ın açıklamasını ti ye aldı.

İSTEDİĞİ SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla hafızalara kazınan Ajdar, geçtiğimiz ay yaptığı bir telefon görüşmesinde, bir mekan sahibinden sahne almak için istediği rakam, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ajdar, mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro talep etmişti.

AJDAR KİMDİR?

Ajdar Anık ya da gerçek adıyla Mehmet Anık, 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. "Çikita Muz" adlı şarkısı, klibiyle gündeme geldi. Erol Büyükburç bu şarkının fikrini kendisinin verdiğini söyledi. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katıldı.

2009 yılında Flash TV'de ekrana gelen Her Cevhere Bir Altın adlı yetenek yarışmasında jüri üyeliği üstlendi. 2012'nin Mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki "Şahdamarımsın" sözüne gönderme yaptığı "Şahdamar" adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme geldi. Ajdar Anık müzik çalışmalarına devam etmektedir.