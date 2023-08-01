Sahneye çıkmak için 3 milyon euro istemişti. Ajdar'ın aldığı ücret şoke etti

Nane Nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla tanınan Ajdar, bir mekanda sahne almak için istediği 3 milyon 750 bin euro ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ajdar'ın 4 saat boyunca şarkı söylemek için razı olduğu ücreti duyanlar çok şaşırdı.

Sahneye çıkmak için 3 milyon euro istemişti. Ajdar'ın aldığı ücret şoke etti

Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar, Beylikdüzü'nde bir mekanın açılış etkinliğine katılmak için euro üzerinden ücret talep etmişti. Kendisini artık 'Hiperstar' olarak tanımlayan Ajdar'ın sahne ücreti herkesi şaşırtmıştı.

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Sosyal medyada bir kullanıcı Ajdar'ı aradığı anları paylaştı. Şahıs, mekanının açılışı için çıkmasını istedi. Ajdar'ın sahneye çıkmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istemesi şaşırttı.

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İŞTE 4 SAAT İÇİN ALDIĞI ÜCRET

Sosyal medyaya düşen en son görüntülerde Ajdar'ın talep ettiği 3 milyon 750 bin euro yerine turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylediği ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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