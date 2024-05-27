Çikolata makinesine elini kaptırdı. Kurtarmak için zamanla yarıştılar. Fabrikada dehşet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çikolata makinesine elini kaptırdı. Kurtarmak için zamanla yarıştılar. Fabrikada dehşet

Karaman'daki bisküvi fabrikasında çalışan bir işçinin çikolata makinesine elini kaptırdığı bildirildi.

Karaman'daki bisküvi fabrikasında çalışan bir işçi, bakımını gerçekleştirdiği çikolata makinesine elini sıkıştırdı.

Olay, fabrikada gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, makine bakımı yapan M.A. (42), çalıştığı çikolata makinesinin bandına sağ elini sıkıştırarak ciddi şekilde yaralandı.

İşçinin eli, bilek kısmından ezilmiş ve parçalanmış durumda bulundu. Diğer çalışanların hemen yardımına koştuğu işçi için fabrikaya sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve ilk müdahalesinin ardından Konya'daki özel bir hastaneye nakledildi.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw213881-02.jpg

aw213881-01.jpg

İlgili Haberler
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı
Son Haberler
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak Keşfet
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı Ekonomi
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı
Meryem Boz'a forma hediyesi Spor
Meryem Boz'a forma hediyesi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor Ekonomi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor Ekonomi
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti Gündem
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede Spor
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede