Çikolata makinesine elini kaptırdı. Kurtarmak için zamanla yarıştılar. Fabrikada dehşet

Karaman'daki bisküvi fabrikasında çalışan bir işçi, bakımını gerçekleştirdiği çikolata makinesine elini sıkıştırdı.

Olay, fabrikada gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, makine bakımı yapan M.A. (42), çalıştığı çikolata makinesinin bandına sağ elini sıkıştırarak ciddi şekilde yaralandı.

İşçinin eli, bilek kısmından ezilmiş ve parçalanmış durumda bulundu. Diğer çalışanların hemen yardımına koştuğu işçi için fabrikaya sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve ilk müdahalesinin ardından Konya'daki özel bir hastaneye nakledildi.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.