Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Dondurmacı dünyada da tanınan bir isim. Dinç, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giderek orada da hayranlarıyla dans ederek videolar yayınlamıştı.

SARIŞIN MÜŞTERİSİ KALÇA DANSI YAPTI

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinç, bu kez sarışın müşterisiyle dansını yayınladı.

TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosu oldukça ilgi gördü.

Kalçasını salladıkça sallayan sarşın güzel, Çılgın Dondurmacı'nın şarkısı eşliğinde dans etti.

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.Dinç'in o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

Videosunu "Ortam şahane gerisi bahane" notuyla YouTube'dan paylaşan fenomenin videosuna beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı olay yaratacak bir video daha paylaştı. Dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla herkesin konuştuğu Çılgın Dondurmacı, bu kez de mini etekli müşterisiyle yaptığı dansı YouTube'a yükleyerek yine ortalığı kasıp kavurdu.

Çılgın Dondurmacı'nın dansın sonunda yaptığı şey ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

Antalya'daki dondurma dükkanında kadın müşterileriyle dans eden Çılgın Dondurmacı yine kendi şarkısı olan "Kalbimsin" ile bu defa mini etekli bir kadın müşterisiyle dans etti.

Üstelik Çılgın Dondurmacı'ya gelen yorumlarda görüldü ki fenomen ismin takipçileri arasında Pakistan'dan Hindistan'a, Filipinler'den, Almanya'ya kadar çok sayıda sosyal medya kullanıcısı var.

Fenomen dondurmacı mini etekli kadın müşterisiyle olan dansını "Ortam şahane gerisi bahane" notuyla paylaştı.

Öte yandan kot pantolonlu kadınla yaptığı dans olay olurken arkasından gelen mor kazaklı kadının dans sırasındaki 'tokat' şakası dikkat çekti. İzleyenlerin ağzı açık kalırken YouTube'da "Muhteşem" yorumları yağdı

Sosyal medya fenomen Çılgın Dondurmacı ve videolarını konuşmaya devam ediyor. TikTok'ta oldukça aktif olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla tanınan Mehmet Dinç, dondurma almak için gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla daima gündem olmayı başarıyor.

Antalya'daki dondurma dükkanında özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, kendi şarkısı "Kalbimsin" eşliğinde kadın müşterileriyle dans ettiği videoları sosyal medyaya yüklüyor

Sadece Türkiye'den değil tüm dünyada çok sayıda izleyicisi olan Çılgın Dondurmacı'dan ortalığı yıkacak bir video daha geldi. Videoda kot pantolonlu kadınla yaptığı dans ve mor kazaklı kadının dans esnasındaki 'tokat' şakası dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY OLAN DANS VİDEOSU

Çılgın Dondurmacı'nın TikTok'da ve YouTube'da paylaştığı videolar izlenme rekorları kırıyor.

Fenomen dondurmacı paylaştığı videolarda yer alan görüntülerde dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dans ediyor.

Dondurma standının önüne gelen kot pantalonlu kadın müşterisinin yaptığı dans büyük ilgi gördü.



Videoda, kadın müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın videosunu onlarca kişinin standın önünde toplanarak izlediği görüldü.Müşterisi fenomen Çılgın Dondurmacı'nın meşhur "Kalbimsin" şarkısında dans etti.

Çılgın Dondurmacı videolarında çoğu zaman dondurma standının arkasından çıkarak kadın müşterileriyle birlikte dans ediyor. O dans, kahkaha dolu anlara da sahne oldu.Son videoda da fenomen Çılgın Dondurmacı yerinde duramadı.

Dans eden müşterisinin yanına gelen Çılgın Dondurmacı kadın müşterisine eşlik etti.Mehmet Dinç'in dansı da büyük bir ilgiyle karşılandı.

İZLEYENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

O anları izleyen diğer müşterilerin adeta ağzı açık kaldı.Kot pantalonlu kadın müşterinin hemen arkasından gelen mor kazaklı kadın müşterinin dansı da büyük ilgi gördü.Kadın müşterinin dansı sırasında Çılgın Dondurmacı'ya yaptığı 'tokat' şakası dikkat çekti.Çılgın Dondurmacı'nın da esprili bir şekilde karşılık verdiği şaka herkesi kahkahaya boğdu.