Bozkurt kostümü ile Berlin sokaklarını karıştırdı

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında bu akşam TSİ 22.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan tarihi mücadele öncesi on binlerce taraftar şehre akın etti.

Coşkulu taraftarlar Berlin sokaklarında maç saatinin gelmesini beklerken bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

UEFA’nın Bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesine sinirlenen bir taraftar bozkurt kostümü ile sokaklara indi.

Taraftarın bu sıra dışı tarzını görenler fotoğraf çektirmek için sıra oldu.

NE OLMUŞTU?

Avusturya maçında attığı 2 gol ile maçın kahramanı olan Merih Demiral son düdüğün çalmasının sahada bozkurt işareti yapmıştı.

Merih Demiral için o an sahada bir ceza verilmezken Alman İçişleri Bakanı’nın baskısı ile UEFA milli yıldızımız hakkında soruşturma açtı.

Demiral’ın ve TFF’nin 27 sayfalık savunmasını değerlendirmeye bile almayan UEFA milli yıldızımıza 2 maç ceza verdi.