'Çılgınlıktır' dedi Mehmet Büyükekşi gerçeğini ortaya çıkardı. Cemal Ersen açıkladı

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Süper Lig bittikten sonra yapılacak TFF başkanlığı seçimi ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Çılgınlıktır' dedi Mehmet Büyükekşi gerçeğini ortaya çıkardı. Cemal Ersen açıkladı

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Milliyet'te çıkan bugünkü yazısında TFF, Mehmet Büyükekşi ve MHK ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı.

Ersen, "TFF mi, MHK mi önemli?" başlıklı yazısında "Liglerin tescil edilmesinin ardından gözler 22-23 Haziran’da yapılması beklenen Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine çevrilecek" dedi ve seçime gireceğini açıklayan Mehmet Büyükekşi’nin kulüplerin geniş bir kesiminin desteğini aldığını ve yeterli imzaya ulaştığını vurguladı.

"Elbette karşı çıkan ve çekimser kalan büyükler de var" diyen Ersen'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

-Yıllardır spor gazetecisiyim; üzülerek söylüyorum. Futbolumuzun günah keçisi her daim hakemler ve Merkez Hakem Kurulları olmuştur.

Onları yönetenler ise önce sırtlarını sıvazlayıp, yarın kısa yoldan kurban etmişlerdir.
Büyükekşi seçilirse, en büyük eleştiriyi benden alacaktır. Görev süresinde, “sorunun hakem ücretlerinin düzeltilmesi” olduğu yanılgısına düştü. Ya da öyle olduğuna ikna edildi.

Döneminde iki MHK değiştirdi. Devam ederse üçüncüsü gelecek, Lale Orta ile çalışmayacak. Pişmanlığını yakın çevresine anlatması yetmez. İşi bilenlere danışmak gerek.

MHK ve hakem konusu “profesyonel danışmanlara” bırakılmayacak kadar ciddi ve hayatidir. Sezon başında o kadar deneyimli insan dinlediniz, doğru kararı verdiniz mi Sayın Başkan?

Bu coğrafyada futbolu yönetmek veya talip olmak çılgınlıktır. Ne İsa’ya yaranabilir, ne Musa’ya. Sırtınızı sıvazlayanlar üç gün sonra sizi yarı yolda bırakırlar.

Üşenmedim saydım, 40 yılı aşkın sürede 19 kişi, ama 25 kez federasyon başkanı ile çalışmışım. Bunun normal olduğunu kim söyleyebilir?

TFF Başkanı olursanız yıpranırsınız, dostluklar bozulur, çıkarlar söz konusu olunca kimse babasını tanımaz. Yalnız kalırsınız.

Yola çıkmaya hazırlanan dostlarıma anımsatayım!

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