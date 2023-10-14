Cemal Ersen ortaya çıkardı: Gitti Trabzonspor'un milyonlarca lirası. Yazıktır günahtır ayıptır!

Usta gazeteci Cemal Ersen, Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin tekrar başlamasını değerlendirirken, görevine son verilen teknik direktör Bjelica'ya ödenen tazminatı da gündeme getirdi.

Ersen, Abdullah Avcı'nın başarılı teknik adamlığının yanı sıra yerel medya ile kurduğu seviyeli ilişkiler sayesinde “ikinci Trabzon seferinde” sorgulanmadan kabul gördüğünü belirterek, "Önceliği, Bjelica’nın bıraktığı kötü mirasın izlerini silmek ve Trabzonspor’u taraftarın mutlu olacağı seviyeye getirmek" ifadesini kullandı.

Ersen, Milliyet'teki yazısında Bjelica'ya ödenen tazminatla ilgili de şöyle dedi:

Akıllı bir menajerleri varsa ve Türk futbolundaki yabancı hayranlığının şifrelerini çözdülerse, bol sıfırlı kontratlara imza atıyorlar kurnazca. Ballı tazminatları da cabası.

İşte Nenad Bjelica. Trabzonspor başkanının aklını kim çeldi, Hırvat çalıştırıcıyı nasıl allayıp pulladı ise; atsan atılmıyor, satsan satılmıyordu düne kadar.

Önce 3 milyon euro fesih bedeli istemişti. Durumun vehametini anlamak için altını çiziyorum; tam 88 milyon lira. Pazarlık sonunda al takke ver külah, 1 milyon 600 bin euroya (48 milyon TL) zor ikna edildi.

Yönetim, Trabzonspor’u sıradanlaştırdığı ve oynattığı çirkin futbolla insanları bezdirdiği için bunca para ödemeyi kabul etmiş. Ama Bjelica’nın suçu yok, o sözleşmeyi kabul edenler düşünsün!

“Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” derler ya, son bir haftada aynen bunları yaşadı Trabzonspor.

Virüs yıllardır tüm kulüplerin kılcal damarlarına kadar işlemiş ve benliklerini teslim almış durumda.

Zengin ve refah içinde yaşayan bir ülke değiliz. Yatırımın karşılığı olsa anlarım. O da yok.

Yazıktır, günahtır, ayıptır boşa harcanan paralara!