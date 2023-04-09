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Cilt maskesi hazırlarken dikkat

Pek çok kadın cilt maskesini evde yapıyor. Peki, bunu yaparken nelere dikkat edilmeli. Zira; sakıncalı yönleri de var. İşte detaylar…

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 08:58
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Cilt maskesi hazırlarken aman dikkat

Cilt maskesi hazırlarken dikkat
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Editör: Murat Öztürk

EVDE CİLT MASKESİ YAPARKEN AMAN DİKKAT!

İşte cilt maskesi yapmadan önce yapılması gerekenler:

Kullanılacak kase, pamuk gibi malzemelerin de temiz olduğundan emin olun.

Kullanacağınız malzemeleri kontrol edin. Malzemelerin mutlaka taze olması gerek.

Malzemeleri çeşitli bitkilerden hazırlayacaksanız ölçülerine çok dikkat edin.
Bitkisel formüllerde doğru ölçü çok önemli.

Maske tarifi aldığınız kaynaklara çok dikkat edin.

Tarifi yaparken adım adım ilerlemeye dikkat edin.

Maskeyi bekletmeniz gereken süreye de dikkat etmeniz çok önemli.

Uzun süre bekletilen bazı maskeler ciddi reaksiyonların oluşmasına sebep olabilmekte.

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