Cilt kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan cilt kanseriyle ilgili detaylar...

CİLT KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bir benin genellikle tamamının çıkarılarak incelendiği dokuda melanom olduğu patoloji raporu ile doğrulanıyorsa bu kez o bölgeye cerrahi işlem uygulanıyor. Cerrahi olarak çıkarılacak dokunun sınırları, melanom ve çevresindeki belirli miktardaki sağlıklı dokuyu içerecek şekilde belirleniyor.

Melanom tedavisinde primer tedavi yöntemi olarak cerrahi uygulanıyor. Hastalığın evresine ve hastanın özelliklerine bağlı olarak, cerrahi tedaviye kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve/veya hedefe yönelik tedavi gibi ek yöntemler de eşlik edebiliyor.

CİLT KANSERİ NEDİR?

Cilt kanserleri, hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi önceden var olan bir ben üzerinde de gelişebilir. Bu nedenle benlerin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Hayatı tehdit eden cilt kanserine neden olan melanomun kaynağı; melanosit adı verilen hücrelerdir. Melanositler, deriye rengini veren ve bronzlaşmayı sağlayan melanin pigmentini üretirler. Melanom, melanositlerin anormalleşerek aşırı ve kontrolsüz çoğalmaları sonucu oluşur ve başka organlara yayılma potansiyeli taşır.

CİLT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Benlerdeki form ve renk değişiklikleri

-Deride soyulma

-Derine kanama

-Ben üzerinde şişlik veya kabartı oluşması

-Ayrıca kaşıntı, hassasiyet ve ağrı gibi benle ilgili his değişiklikleri de bulunabilir.