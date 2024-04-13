Çimenlik alana tuvaletini yaptı. Kaldırımdan geçenlere aldırış bile etmedi. Umumi tuvalete çevirdi.

Serhat Ağa
Çimenlik alana tuvaletini yaptı. Kaldırımdan geçenlere aldırış bile etmedi. Umumi tuvalete çevirdi.
İstanbul'da bir kişi kaldırımdan yürüyenleri görmezden gelerek çimenlik alanda çömelme vaziyeti alarak tuvaletini yaptı. O anları bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da çekildiği ileri sürülen görüntüde bir kişi, kaldırımdan yürüyenlerin gözleri önünde çömelme pozisyonu alarak tuvaletini 'basmayın uyarısı'nın bulunduğu çimlerin üzerine yaptı.

Bu görüntüleri çeken kişi sosyal medyasından 'tuvaletini yaptı' notuyla paylaştı. Görüntüler büyük ses getirdi.

Sosyal medyada bu görüntülere yorum yağdı.

İşte yorumlardan bazıları:

Léon: Adam haklı reis onlara dokunamazsiniz diyor

Kemalist Ideas: Sonra bunları ülkemizde istemiyoruz diyince biz suçlu oluyoruz.

Atilla Taş: Bırakın sıçıyolar işte memleketin içine ne güzel! ????????????

tuncer k.: memleketin içine ettiklerinin resmi

Mervikooooo: eğitimsiz ve medeniyetsiz insan böyle oluyo

Orhan Yaşar: Diğer ülkelerin artıkları hepsi ülkemiz de olunca durum bu malesef ????????

ALKIŞ: Bu ne rahatlık aq ya mülteciler sınır dışı edilsin

Mehmed Kemal Bey: Ülkemizi 150 yıl geriye götürmeye çabalıyorlar❗️

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