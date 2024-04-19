Fatih Altaylı Dünya Bankası'nın sığınmacı oyununu ortaya çıkardı. Neler şart koşmuşlar neler

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Fatih Altaylı Dünya Bankası'nın sığınmacı oyununu ortaya çıkardı. Neler şart koşmuşlar neler
Gazeteci Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye baknı Mehmet şimşek tarafından “müjde” olarak duyurulan ve Dünya Bankası tarafından verilecek olan 35 milyar doların perde arkasını anlattı. Altaylı, kredideki sığınmacılara istihdam sağlanması şartının tamamen doğru olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası’ndan toplamda 35 milyar dolarlık kredi alınacağını “müjde” olarak duyurdu. Şimşek’in açıklamasını Meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, söz konusu 17 milyar doların ne zaman ve hangi şartlarda alındığını ve akıbetini sorguladı.

Açıklanan 35 milyar dolarlık krediden sonra dikkatler daha önce alınan 17 milyar dolarlık krediye döndü. Şimşek’in açıklaması ile gün yüzüne çıkan ve ne zaman alındığı belirlenemeyen 17 milyar dolarlık kredi ise Meclis gündemine taşındı.

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HASAN ÖZTÜRK’TEN SORU ÖNERGESİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile ilgili Meclis’e soru önergesi verirken, söz konusu 17 milyar doların ne zaman ve hangi şartlarda alındığını ve akıbetini sordu.

Öztürk ayrıca söz konusu kredinin bir bölümü ile ilgili “özel sektörün güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak” açıklamasını da hatırlatarak “Eğer özel sektörü güçlendirmekten kasıt devlet garantili projelere yatırım ise, hangi projelere ne kadar finansman aktarılacağı kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?” diye sordu.

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ALTAYLI KREDİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Gazeteci Fatih Altaylı, Dünya Bankası tarafından Türkiye’ye sağlanan toplam 35 milyar doların şartları arasında sığınmacılara istihdam sağlanması olduğunun tamamen doğru olduğunu açıkladı.

Altaylı, Türkiye’ye dışarıdan gelen her imkanın içerisinde sığınmacıların koşullarının iyileştirilmesi şartı konulduğunun altını çizdi.

Altaylı, “Mesela 2 milyar dolar geldi. Bunun 1 milyar doları 85 milyon Türk vatandaşı için, 1 milyar doları 10 milyon sığınmacı için” sözleriyle, kredinin hangi amaçlarla verildiğini açıkladı.

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