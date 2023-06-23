Çin bildiğiniz gibi. Bu sefer köpek eti...

Festivalde liçi ve alkolle birlikte yaklaşık 10 bin köpek ve kedi tüketiliyor.

Aktivistler, festival öncesi evcil hayvanların çalındığını ve yeraltı pazarlarında işkenceye maruz kaldığını belirtiyor.

Festival alanına giren bir aktivistin DailyStar'a gönderdiği fotoğraflarda, öldürülen hayvanların tezgahlarda sergilendiği ve müşterilerin ilgi gösterdiği görülüyor.

Fotoğraflarda ayrıca “Çıtır çıtır aromalı et” yazılı afişler de yer alıyor.

Ülkenin güneybatı bölgesinde yeraltı köpek eti pazarlarında binlerce köpeğinin işkence görüp öldürüldüğü belirten aktivistler festivalde 1 hafta önce 19 köpeği kesim mezbahasından kurtardıklarını anlattı. Aktivistler, "Pazarın eskiden olduğu kadar kalabalık olmadığını, ancak yine de çok sayıda hayvanın katledildiğini" söylüyor.

Köpek Eti Festivali nedir?

Yulin Köpek Eti Festivali, Çin'in Guangxi bölgesindeki Yulin şehrinde yaz gündönümü sırasında geleneksel olarak düzenlenen bir etkinliktir. Festivalde binlerce köpek ve kedi, liçi meyvesiyle birlikte pişirilip yenmektedir. Bu festival, hayvan hakları savunucuları tarafından şiddetle eleştirilmekte ve durdurulması için kampanyalar yürütülmektedir. Festivalin başlamasından önce, evcil hayvanların çalındığı ve yeraltı pazarlarında işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilmektedir.