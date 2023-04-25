Çin, COVID testi zorunluluğunu kaldıracak

Çin, yurt dışından gelen yolculara uygulanan COVID-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu 29 Nisan'dan itibaren kaldıracak.

Çin, COVID testi zorunluluğunu kaldıracak

(AA) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bundan böyle yolcuların öncesinde PCR testi yaptırmasının zorunlu olmayacağını, hava yolu şirketlerinin test sonuçlarını kontrol etmeyeceğini duyurdu.

Çin, 8 Ocak'ta COVID-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

Yurt dışından gelen yolculara uygulanan zorunlu karantina kaldırılırken, uçuştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu devam ediyordu.

Yeni uygulamada, yolculara yalnızca seyahatlerinden 48 saat önce antijen testi yaptırarak sağlık durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

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