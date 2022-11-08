Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den dünyayı ayağa kaldıran sözler. ABD ve Batı ile gerilim yaşıyorlardı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet televizyonu CCTV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Çin'in güvenliğinin giderek daha istikrarsız ve belirsiz hale geldiğini savunan Şi, "Çin askeri kapasitesini kapsamlı olarak güçlendirecek ve herhangi bir savaşa hazırlanacak" ifadelerini kullandı.

Şi geçtiğimiz ayda daha hızlı askeri gelişim, teknolojide özgüven ve güç ile Çin'in yurtdışındaki çıkarlarını savunmak için adımlar atılması gerektiğini belirtmişti.

Çin bir süredir Tayvan üzerinden ABD ve Batı ile gerilim yaşıyor. Pekin yönetiminin Tayvan'ı anakaraya bağlama isteğinin bölgede yeni bir çatışma yaratmasından endişe ediliyor.