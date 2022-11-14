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ABD liderinden soğuk savaş mesajı. Tüm dünyanın gözü kulağı bu zirvedeydi

Joe Biden, Xi Jinping ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Çin-ABD ilişkilerine dair, "Yeni bir Soğuk Savaş olmayacağına kesinlikle inanıyorum” dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:50
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ABD lideri Biden, Çin lideriyle yaptığı görüşme sonrası soğuk savaşı mesajı verdi

ABD liderinden soğuk savaş mesajı. Tüm dünyanın gözü kulağı bu zirvedeydi
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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya’nın Bali Adası’nda G-20 Liderler Zirvesi öncesi Biden’ın göreve gelişinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Üç saatten fazla süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Biden, Xi ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirerek, ABD’nin "tek Çin politikası"nın değişmediğini ve Tayvan ile barışı korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Biden, ABD ve Çin’in küresel sorunları çözmek için birlikte çalışma konusunda uzlaştığını belirtti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirten Biden, ABD ve Çin’in nükleer savaşa karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. ABD ve Çin arasında rekabetin devam edeceğini ifade eden Biden, ancak her iki ülkenin de "çatışma" aramadığını yineledi. 
 
"YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ OLMAYACAĞINA KESİNLİKLE İNANIYORUM"

 Çin ile ABD arasında yeni bir Soğuk Savaş olmayacağını belirten Biden, "Yeni bir Soğuk Savaş olmayacağına kesinlikle inanıyorum. Çin'in yakın zamanda Tayvan'ı işgal etme girişimi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak, ABD’nin Tayvan'daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini ve ABD'nin sorunları "barışçıl bir şekilde çözülmesini" istediğini Çin Devlet Başkanı Xi’ye aktardığını açıkladı. Biden, Çin Devlet Başkanı Xi’nin ne dediğini tam olarak anladığından emin olduğunu ifade ederek, Xi'nin belirli konularda taviz vermeye istekli göründüğünü ve "birbirlerine karşı çok açık sözlü olduklarını" belirtti. 

"RUSYA UKRAYNA'DA AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK"

Rusya’nın Ukrayna’nın Herson kentinden çekilmesine değinen Biden, bunun Ukrayna için önemli bir zafer olduğunu aktararak, "Ukrayna halkının cesaretini, kararlılığını ve kapasitesini alkışlamaktan başka bir şey yapamam. Kış aylarında işlerin biraz yavaşladığını göreceksiniz, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı başından beri amaçladığı gibi işgal edemeyeceğine eminim" dedi. 

"ÇİN KUZE KORE KONUSUNDA ADIM ATMALI"

Kuzey Kore hakkında gelen bir soruya yanıt veren Biden, Çin'in Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer silah denemesi yapmasını durdurmaya yönelik girişimde bulunması gerektiğini belirterek, ancak Çin'in Kuzey Kore'yi kontrol edebileceğinden tam olarak emin olmadığını söyledi. Kuzey Kore’nin yapacağı herhangi bir yeni deneme karşısında ABD’nin çeşitli eylemlerde bulunacağını ifade eden Biden, söz konusu eylemlerin "Çin'e yönelik" olmayacağını, bunun yerine Kuzey Kore'ye bir mesaj göndermek amacıyla yapılacağını aktardı. (İHA)
                              

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