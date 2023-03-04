Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının genel kurulu başladı

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Komünist Partinin önde gelenleri katıldı.

Oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Yang komitenin çalışma raporunu meclise sundu, 14. ÇHSDK Ulusal Komitesinin 1. Genel Kurulu'nun gündemi görüşülerek onaylandı.

Komitenin son 5 yıldaki faaliyetlerinde sosyalist modernleşmeye dair yüzyıl hedefleri çerçevesinde, 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Plan'ın uygulanmasına odaklandığını belirten Vang, genel kurulda halkın ve ülkenin refahını temin edecek istikrarlı ve sağlam bir ekonomik ortamın, sosyal iklimin ve sağlıklı siyasal atmosferin birlikte sürdürülmesine yönelik önerilere yer verilmesi çağrısında bulundu.

Danışma organının son bir yılda "dış baskılara karşı ülkenin haklarının korunmasına" öncelik verdiğini vurgulayan Vang, "Batı'nın Sincan, Tibet ve Hong Kong bölgelerini hedef alan saldırılarına ve ABD'nin (önceki) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan bölgesine provokatif ziyaretine karşı sert açıklamalar yaptık, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruduk." dedi.

Vang, ÇHSDK'nin Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde "yurtsever güçlerin inşasına" odaklandığını, Guangdong-Hong Kong-Makau Geniş Körfez Bölgesi'nin geliştirilmesi konusunda öneriler topladığını ve Hong Konglu meclis üyelerini Ulusal Güvenlik Yasası'nın ve seçim sistemindeki değişikliklerin uygulanması için teşvik ettiğini belirtti.

Meclisin son bir yılda 105 önemli danışma faaliyeti yürüttüğünü aktaran Vang, yurt dışında yaşayan Çinlilerin davet edilerek "Kuşak ve Yol" Projesi'ne ilişkin önerilerinin alındığını kaydetti.

Çin siyasal sistemi içinde danışma meclisi işlevini yerine getiren ÇHSDK'nin, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 2 binden fazla üyesi buluyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Ulusal Halk Kongresi ile aynı günlerde yapıyor.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının 14. döneminin ilk genel kurul toplantısı 11 Mart'a kadar sürecek. Bu yılki toplantıda meclis siyasi önerilerin görüşülmesinin dışında yeni başkanını ve yönetim organlarını seçecek.

(AA)