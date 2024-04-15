Çin Merkez Bankası politika faizi kararı

Kaynak: AA
Çin Merkez Bankası politika faizi kararı
Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.

Çin Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı... PBoC yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulduğunu duyurdu. MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 100 milyar yuan (yaklaşık 13,81 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.

Banka, MLF ile 17 Nisan 2023'te bankalara 170 milyar yuan (yaklaşık 23,49 milyar dolar) nakit sağlamıştı. Vadesi dolan kredilerin aynı faizle daha az para aktarıldığı için piyasadan 70 milyar yuan (yaklaşık 9,67 milyar dolar) net nakit çıkışı gerçekleşti.

PBoC'den yapılan açıklamada, ters repo işlemleri ile de piyasaya yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 2 milyar yuan (yaklaşık 276 milyon dolar) nakit sağladığı belirtildi.

Çin Merkez Bankası açıklamasında, yapılan işlemlerle, bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli ve makul seviyede tutmayı hedeflendiği belirtildi. .

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

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