Bu faize kim ev alabilir? 3 milyon liralık konut kredisine 11 milyon lira faiz

Kaynak: mynet
Bu faize kim ev alabilir? 3 milyon liralık konut kredisine 11 milyon lira faiz
Kredi ile ev almak artık imkansızlaştı. Yükselen faiz oranları nedeniyle aylık ödemelerin 91 bin TL’yi aştı. Geri ödemeler ise 11 milyon TL’yi buldu.

2023 Aralık ayının sonunda konut fiyatları yüzde 84 artış gösterirken ortalama konut satış fiyatı 3,92 milyon TL’ye metrekare satış fiyatı da 23,7 bin TL’ye yükseldi.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ EV ALAMAYANLARI KİRALIK EVLERE YÖNELTTİ.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2013’te yüzde 21,3 düzeyinde olan kiracı oranı, 2023’te yüzde 27,8’e çıktı.

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Son 10 sene kiracı oranında yaşanan yükselişine dikkat çeken emlak sektörü temsilcilerinden Mahir Orak, konuta erişimde yaşanan sorunların mevcut finansman yönteminden kaynaklandığı, bu finansman yöntemleri çeşitlendirildiği ve iç kaynaklarla desteklendiği takdirde konut sahiplik oranın ciddi oranda yükseleceğini belirtti.

Mahir Orak, kirada yaşayan vatandaşların sayısı gün geçtikçe arttığını 2013-2023 yılları arasındaki değişim incelendiğinde yüzde 6 buçuk düzeyinde bir fark gördüklerini söyledi.

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KREDİ İLE EV SAHİBİ OLMANIN BEDELİ AYLIK 91 BİN TL
“Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği’nin (GYODER) raporu kapsamında, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konut için kullanılacak konut kredisinin aylık taksitleri, hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 101'ine eşit oluyor. Bugün itibariyle konut kredilerinde en düşük faiz oranını ise yüzde 2,94 düzeyinde. Bu oranla çekilen 10 yıl ödemeli 3 milyon TL'lik kredinin aylık taksiti 91 bin TL'ye ulaştı” bilgisini aktaran Av. Mahir Orak, "Geri ödenecek olan toplam tutar ise 10 milyon 945 bin TL oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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