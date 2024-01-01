Çin ordusunda generallere tasfiye

Kaynak: AA
Çin ordusunda generallere tasfiye
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu 9 general, yasama meclisi olan Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, dün tamamlanan yasama oturumu sonrasında yaptığı açıklamada, yeni savunma bakanının atanmasının ardından üst düzey bazı askerlerin üyeliklerine son verildiğini bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerinden 5 general, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinden 1'er general, Merkezi Askeri Komisyonun askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesinden ise 2 general üyelikten çıkarıldı.

Roket Kuvvetleri'nde haklarındaki yolsuzluk soruşturması sebebiyle görevden alınan eski Kuvvet Komutanı Li Yüçao, görevdeki ve eski yardımcıları Liu Guangbin ve Cang Cıncong, Li'den önceki Kuvvet Komutanı Cou Yaning ve şu anda hala kuvvetin donanım bölümünün başında bulunan Lu Hong'un meclis üyeliklerine son verildi.

Merkez Askeri Komisyon bünyesindeki Disiplin Teftiş Komisyonu, 28 Temmuz'da, Roket Kuvvetleri bünyesinde başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından Komutan Li'yi görevden alıp yerine 31 Temmuz'da Donanma Komutanı Yardımcısı Vang Houbin'i atadı.

Kara Kuvvetleri'nden Şu Şişıng, görevdeki Komutan Yardımcısı Liu'nun yerine birimin siyasi komiserliğine getirildi. Önceki Komutan Yardımcısı Cang da Genelkurmay Dairesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

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