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Çin roketinin düştüğü yer belli oldu. Tüm dünya nefesini tutup takip etmişti

Tüm dünyanın nefesini tutarak nereye düşeceğini beklediği Çin Roketi, Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 17:44
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Çin roketinin düştüğü yer belli oldu. Tüm dünya nefesini tutup takip etmişti

Çin roketinin düştüğü yer belli oldu. Tüm dünya nefesini tutup takip etmişti
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ABD Uzay Komutanlığı’nın Twitter'da yaptığı açıklamaya göre Long March 5B roketi Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinden atmosfere girdi. Aynı açıklamaya göre roketin atmosfere giriş zamanı 13.01 olarak kayıtlara geçti.

Komutanlığa göre, günlerdir dünyada paniğe neden olan roket, Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandı.

Komutanlık roketin tam düşüş bölgesi için Çin makamlarının açıklamalarını işaret ederken, Çin'den bir açıklama geldi.

ÇİN'DEN DÜNYA'YA DÜŞEN ROKET AÇIKLAMASI
Reuters'ın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) yaptığı açıklamada, Long March 5B roketinin kalıntılarının, saat 13:08'de (Pekin saatiyle 18:08'de) atmosfere yeniden girdiğini söyledi. Ajans, kalıntıların çoğunun atmosfere giriş sırasında yandığını belirterek, geriye kalan kalıntıların indiği yerin koordinatlarını paylaştı.

Uzay araştırmaları oldukça masraflı ancak bazen de tehlikelerle dolu. Dünya çapında birçok uzay ajansı uzaya gidebilmek, uzayı biraz daha iyi anlayabilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Çin'in yaptığı da buydu. Son dönemde uzay araştırmalarına hız veren Çin, kendi uzay istasyonu olan Tiangong'u inşa etmeye başladı. Pazartesi günü ise uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian modülünü göndermek için Long March-5B Y4 roketini fırlattı. Ancak 10 katlı bina yüksekliğindeki bu roket, Dünya için bir tehdit unsuru haline geldi.

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