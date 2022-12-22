Okyanuslarda kaydedilen gizemli ses kayıtlarının sırrı çözüldü

Bilim insanları yarım asırdır okyanusun içinden sesler kaydederek bu sesleri çözümlemeye çalışıyor. Araştırmacılar bazen okyanusunda çok değişik seslerin kaydedildiğini belirtti. Bu seslerden biri de, ilk kez 1997'de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından duyulan gizemli "küt" sesi olarak tanımlandı.

Okyanus altı sesler hidrofonlarla (daldırılmış mikrofonlar) kaydedildi. İlk etapta bu sesler banyoya düşen bir su damlası gibi geliyordu. Birbirinden 5.000 kilometreden (3.100 mil) uzakta bulunan bilim insanları bu ses karşısında şaşkına döndüler.

Bazı insanlar bu sesin deniz kızları ve hatta çok büyük, bilinmeyen bir deniz canavarı olabileceğini düşündü. Ancak bu teorilerin doğruluk payı yoktu.

Daha sonrasında ise bu gürültülü sesin, dev buzdağları buz depremleri üretmek için çatladığında oluşan dalga boyuyla tutarlı olduğu anlaşıldı.

2016'da bir grup araştırmacı, alacakaranlıkta ve şafakta meydana gelen garip bir vızıltı kaydetti. Bilim insanları, gürültünün beslenmek için okyanusun derinliklerinde su yüzeyine inip çıkan derin su organizmaları için bir "yemek zili" olabileceğini belirtmişti.

Ağustos 1991'de Pasifik'te başka bir ses daha duyuldu. Takma adı "yukarı tarama" olan ve her seferinde birkaç saniye süren bu ses, dar bantlı yukarı tarama seslerinden oluşuyordu. Garip bir şekilde ilkbahar ve sonbaharda zirveye ulaşan mevsimsel bir sesti, ancak bunun kaynak değişikliklerinden mi yoksa mevsimsellikten mi kaynaklandığı bilinmiyor. Bilim insanları bu sesin volkanik aktivitenin neden olduğunu savundu. Ancak insanlar gürültünün gerçek kaynağından hala emin değil. 1 Mart 1999'da kaydedilen bir ses olan “Julia” da çok fazla kitle tarafından sosyal medya aracılığı ile dinlenmiş ve Bransfield Boğazı ile Adare Burnu arasında kaydedilen bu sesin, Antarktika'da karaya oturan büyük bir buzdağı nedeniyle olduğu sanılmıştır.