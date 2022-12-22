Okyanuslarda kaydedilen gizemli ses kayıtlarının sırrı çözüldü

Bilim insanları yarım asırdır okyanusun içinden sesler kaydederek bu sesleri çözümlemeye çalışıyor. Araştırmacılar bazen okyanusunda çok değişik seslerin kaydedildiğini belirtti. Bu seslerden biri de, ilk kez 1997'de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından duyulan gizemli "küt" sesi olarak tanımlandı.
Okyanus altı sesler hidrofonlarla (daldırılmış mikrofonlar) kaydedildi. İlk etapta bu sesler banyoya düşen bir su damlası gibi geliyordu. Birbirinden 5.000 kilometreden (3.100 mil) uzakta bulunan bilim insanları bu ses karşısında şaşkına döndüler.
Bazı insanlar bu sesin deniz kızları ve hatta çok büyük, bilinmeyen bir deniz canavarı olabileceğini düşündü. Ancak bu teorilerin doğruluk payı yoktu.
Daha sonrasında ise bu gürültülü sesin, dev buzdağları buz depremleri üretmek için çatladığında oluşan dalga boyuyla tutarlı olduğu anlaşıldı.
Bilim insanları bu sesin volkanik aktivitenin neden olduğunu savundu. Ancak insanlar gürültünün gerçek kaynağından hala emin değil.
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