Çin savaş gemileri rotayı Japonya'ya çevirdi

Japon hükümeti, Çin’e ait donanma gözlem gemisinin Japonya’nın güneydeki kara sularına girdiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin’e ait donanma gözlem gemisi güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sulara girdi. Kagoşima açıklarındaki adalar etrafında yaklaşık 7 saat seyreden Çin donanma gemisi, öğle saatlerinde kara suların kapsadığı bölgeden ayrıldı.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), bu yılbaşından beri Çin’e ait donanma gözlem gemilerinin 5. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin kaygıların diplomatik yoldan Çin makamlarına iletildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklamasının ardından Pasifik’te gerginlik bir kez daha artmış; Çin savaş gemileri Japonya karasularının sınırlarına yaklaşmıştı.

Japon Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in güdümlü füze taşıyan "Tip 055" sınıfı Lhasa muhribi ile "Tip 051" sınıfı Kayfıng muhribi, bir ikmal gemisi ile Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçti.

Öte yandan 796 borda numaralı "Tip 815" sınıfı elektronik istihbarat gemisinin de Okinava'nın güneyindeki Miyako Boğazı'nda seyrettiği tespit edildi.

JAPONYA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SONRA ÇİN'DEN HAMLE

Bakanlık, gemilerin Japon savaş uçakları ve gemileri tarafından izlendiğini kaydetti. Seyir faaliyetinin, Tokyo yönetiminin, savunma harcamalarında artışa gidilmesini ve ordusunun karşı saldırı kapasitesinin artırılmasını öngören yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin yayın organı Global Times'ta yayımlanan haberde, adı açıklanmayan uzmanlara dayanarak, gemilerin boğazlardan geçişinin, "Japonya'nın yeni askeri hamlelerine karşı Çin ordusunun ülkenin ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını koruma kapasitesini sergilediği" değerlendirmesine yer verildi.

Yeni stratejide Çin'in artan askeri varlığının, "Japonya'nın ulusal güvenliğine ve uluslararası barışa yönelik en büyük stratejik tehdit olduğu" ifadesine yer verilmişti. (AA)