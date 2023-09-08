Cinayetin kamera görüntüleri dehşete düşürdü

Afyonkarahisar'da önceki gün işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde cinayet zanlısı şahsın iki dayısına tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor.

KAYNAK: İHA
Cinayetin kamera görüntüleri dehşete düşürdü

İHA'nın haberine göre, olay saat önceki gün 16.00 sıralarında Merkez Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Zanlı E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vuruldu.

İbrahim Kazak’ın olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Kadir Kazak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.S., elindeki tüfekle dayısına ateş edeceği esnada yere düşüyor. Etrafındaki kalabalık onu engellemek istese de başarılı olamadığı görülüyor.

Yerden kalkan E.S.’nin önüne diğer dayısı İbrahim Kazak geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İbrahim Kazak boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor. Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.’nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

aw026019-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Sinop’ta denize girmek yasaklandı Güncel
Sinop’ta denize girmek yasaklandı
Nelson Oliviera Konyaspor'da Spor
Nelson Oliviera Konyaspor'da
Benim Güzel Ailem 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Benim Güzel Ailem 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı Güncel
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı
Türk ve Altay mitolojisinde deniz tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde deniz tanrısı kimdir?
Ücretler arttırıldı! Takır takır hesaplara yatacak Ekonomi
Ücretler arttırıldı! Takır takır hesaplara yatacak
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı