Cinayetten aranıyordu kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Cinayetten aranıyordu kıskıvrak yakalandı
Aydın'da JASAT ekipleri bir cinayet zanlısını kaçarken yakaladı. Önce Adliyeye sevk etti sonrasında ise zanlı tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dün, Bayraklıdede Mahallesi’nde cinayet zanlısı olduğunu tespit eden bir şüpheliyi fiziki takibe aldı ve hemen ardından harekete geçti.

Günün ilk ışıklarında yapılan operasyonda E.M.P. (49), adlı zanlı saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda E.M.P.’nin “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olduğu tespit edildi.

Zanlı, JASAT ekiplerince Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Komutanlıkta yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerinin son günlerde yaptıkları operasyonlar vatandaşlar tarafından takdir edildi.

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