Çin'deki 200 metrelik gökdelende yangın çıktı. Gökyüzü alevler ve dumanlarla kaplandı

CCTV'nin aktardığı habere göre, Çin devletine ait telekomünikasyon şirketi China Telecom'un Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezindeki binasında yangın çıktı.
Alev alev yanan binadan çıkan dumanlar gökyüzünde yoğun ve siyah bir tabaka oluşturdu.
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre yangın söndürüldü ancak can kaybı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada yayınlanan videolarda, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ve binayı saran şiddetli yangın görülüyor.
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