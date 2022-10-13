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Gökyüzünde düz çizgi çevresinde büyük halka oluştu

Erzurum’un Horasan ilçesinde dün gece saatlerinde gökyüzünde görülen beyaz halkalar görenleri korkuttu. Bu halkalar bilimde Ay halkası (Ay halesi) olarak tanımlanırken yılda birkaç kez meydana gelebileceği belirtiliyor.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:46
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Erzurum'da oluşan ay halesi görenleri korkuttu

Gökyüzünde düz çizgi çevresinde büyük halka oluştu
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Erzurum'un Horasan ilçesinde vatandaşlar, Ay'ın etrafını çember halinde saran beyaz halkayı görünce korku dolu anlar yaşadı. Hemen cep telefonlarına sarılan halk gökyüzünde beliren bu görüntünün sebebini araştırmaya ve fotoğraflamaya başladı. Ancak görüntünün korkunç bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bu görüntünün oldukça nadir görülen Ay halesi olduğu ortaya çıktı.

AY HALESİ NASIL OLUŞUR?

Ay’ı kuşatan esrarengiz çemberin sebebi, mevsimsel olarak gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlamaktadır.

Ay’dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturmaktadır. Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep olmaktadır. Bilimsel olarak ‘Ay halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez meydana gelebileceği belirtildi.

(Kaynak: İHA)

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