Erdoğan İstanbul'un silüetini bozan gökdelen için ''tıraşlayın'' demişti. Aradan yıllar geçti hiçbir şey yapılmadı

En son Barbaros Bulvarı’ndaki 30 katlı Büyükhanlı Plaza’nın planları değiştirildi. Bina yıkılıp yeniden yapılmak istendiğinde ancak 5 kat yapılabilecek. Tarihi Yarımada’nın siluetini bozduğu için eleştirilen, Zeytinburnu sahilindeki “Onaltıdokuz” adlı gökdelenlerin planlarıyla ilgili ise henüz bir değişiklik yapılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ekim ayı toplantısında, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 30 katlı Büyükhanlı Plaza’nın imar planlarıyla ilgili değişiklik teklifini görüştü. İmar Kanunu’na 2020 yılında “Bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemez” hükmü eklenmişti. Bu değişiklik uyarınca 30 katlı Büyükhanlı Plaza’nın yüksekliği 5 kat (15,50 m) olarak belirlendi. Söz konusu bina yıkılıp yeniden yapılmak istendiğinde, 5 kat olarak yapılabilecek.

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ÇIKARTILDI

İmar planları daha önce, 'yükseklik serbest' olarak düzenlenmiş olan binalardan Maçka Kempinski’nin planları da aynı gerekçeyle ekim ayında değiştirildi ve çevre yapılanma şartı olan 7 kat imar verildi. Üsküdar’da bulunan Emar AVM’nin planlarındaki 'yükseklik serbest' ifadesi eylül ayı meclis toplantısında çıkartılmıştı. Küçükçekmece’de bulunan Metrokent Sitesi’nin imar planlarındaki 'yükseklik serbest' ibaresi de geçen temmuz ayı meclis toplantısında çıkartılmıştı. Bina yüksekliği 25 kattan 14 kata düşürülmüştü.

ERDOĞAN’IN "TIRAŞLAYIN" DEMİŞTİ

İmar planları 'yükseklik serbest' olarak onaylanmış olan yapılardan biri de Zeytinburnu sahilindeki 'Onaltıdokuz' adlı gökdelenler. Özellikle Tarihi Yarımada’nın siluetini bozduğu için uzun süre kamuoyunda tartışma konusu olan 'Onaltıdokuz' gökdelenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti. Erdoğan 2013 yılında söz konusu gökdelenlerle ilgili şunları söylemişti:

“Benim her yapılandan haberim olması mümkün değil. Bir bakıyorum bina yükselmiş. Benim gözüm kulağım olun, belediye başkanlarını ve beni uyarın. Zeytinburnu’nda tartışma konusu olan o binaların sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri. Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum.”

Aradan geçen zaman içinde durumunu koruyan gökdelenlerin, imar planlarındaki 'yükseklik serbest' ifadesinin ne zaman çıkartılacağı ise henüz belli değil. (ANKA)