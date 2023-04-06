Çin’de büyük yolsuzluk operasyonu başladı. Ülkenin en büyük bankaları hedefte

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

Çin hükümeti büyük bir yolsuzluk operasyonu için harekete geçti. Çin Komünist Partisi’nin yolsuzlukla mücadelede en yüksek organı olan Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu ülkenin en büyük bankalarına ve holdinglerine yönelik büyük bir yolsuzluk operasyonu başlattı. Çin’in en büyük devlet holdinglerinden biri olan China Everbright Group'un eski başkanı Li Xiaopeng’in de aralarında bulunduğu ve ülkenin finans sisteminin en tepesindeki üç isme suçlamalar yöneltildi.

Komisyondan yapılan açıklamada Li Xiaopeng’in ciddi yasa ve disiplin ihlalleri ile suçlandığını bildirdi.

Çin’de en büyük dördüncü kredi kuruluşu olan ve devlete ait Bank of China'nın eski başkanı Liu Liange hakkında benzer bir soruşturma geçen hafta Cuma günü başlatıldı. Liange ortaya çıkan bazı usulsüzlükler nedeniyle geçen ay istifa etmişti.

Çin’de yolsuzlukla suçlanan üst düzey yöneticilerden biri de Wang Bin oldu. Devlete ait China Health Insurance’ın 2022 yılı başına kadar yöneticiliğini yapan Wang bin, savcılar tarafından rüşvet almak ve denizaşırı tasarrufları saklamakla suçlandı.

ÇİN’İN EN BÜYÜK FİNANS KURULUŞLARI SORUŞTURULUYOR

Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada devlete ait 30’dan fazla finans kuruluşunun teftiş edileceğini açıkladı. Teftiş edilecek kuruluşlar arasında devlet varlık fonu China Investment Corp, önemli hükümet projelerine finansman sağlayan China Development Bank ve devlet kontrolündeki bir diğer büyük borç veren Çin Ziraat Bankası gibi finans devleri yer alıyor.

“SORUŞTURMANIN ARKASINDA JİNPİNG’ÎN FİNANS SEKTÖRÜNÜ KONTROL ETME İSTEĞİ VAR”

Uzmanlar, Çin’deki büyük soruşturma dalgasının arkasında yatan nedenlerle ilgili açıklamalar yaptı. ABD’li yayın kuruluşu CNN’e konuşan uzmanlar, söz konusu soruşturmanın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinging’in üçüncü döneminin başlamasının ardından finans sektörü üzerinde tam hakimiyet sağlamak için bu soruşturmanın başladığını belirtiyor.

Jinping, ülkenin başına geçtiği 2012 yılından itibaren ülkeye ait şirketlere karşı büyük bir operasyona girişirken çok sayıda memuru cezalandırdı.

Çin’de hükümetin baskısının bu yıl finans sektöründe yoğunlaştığını belirten uzmanlar, ülkedeki derin mali krizle mücadele etmek ve ABD ile olası bir ‘ticaret savaşına’ karşı hazırlıklı olmak için finans sektörünü merkezileştirmek amacıyla Pekin yönetiminin operasyon başlattığının altını çizdi.

ÇİN’DE EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR

Çin’de son dönemde ekonomi kötüye gidiyor. Konut piyasası tarihinin en büyük düşüşünü yaşarken genç işsizlikteki artış dikkat çekiyor. Öte yandan yerel yönetimler büyük borçlar ve bütçe kesintileri ile mücadele ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilim de Çin ekonomisine olumsuz yansıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler tarihinin en düşük noktasına gelirken bu durum Çin’e teknoloji yatırımlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan Çin hükümetinin büyük şirketlere yönelik baskıları Çin’e yönelik dış yatırımı giderek riskli hale getiriyor.